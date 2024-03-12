وزير التربية والتعليم يتفقد ديوان عام الوزارة (صور)

أجرى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمبنى ديوان عام الوزارة لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، والصيام الكبير للإخوة المسيحيين.

وتابع وزير التربية والتعليم سير العمل بالإدارات المركزية المختلفة، وكذلك الوقوف على مراحل تنفيذ خطط العمل وتعزيز روح العمل والتعاون في الوزارة.

وزير التربية والتعليم يهنئ العاملين بالديوان

وتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة للعاملين بالوزارة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الموظفين في سبيل تحقيق رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي والنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر.

وتفقد وزير التربية والتعليم مكاتب العاملين بديوان عام الوزارة، حيث تفقد مكاتب العاملين بإدارات الشئون المالية، والمخزون السلعى، والتعاقدات، والتطوير المؤسسي، ونظم المعلومات، وحصر الوظائف، موجهاً بتشكيل لجنة لتحديد أدوار واختصاصات بعض الإدارات لازالة أية معوقات والحفاظ على سير نظام العمل، فضلاً عن منع أي تداخل فى التخصصات.

كما تفقد وزير التربية والتعليم الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وإدارة التعليم الخاص، ووحدة مدارس ستم STEM، وإدارة المشاركة المجتمعية، والتعليم المجتمعى، حيث تابع انتظام سير العمل وتنفيذ آلياته، موجهاً بالاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، كما تفقد الوزير أيضاً الإدارة المركزية لشئون الكتب.