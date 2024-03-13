الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمدن ومراكز البحيرة

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ،برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة أسواق مدن وقري المحافظة  ،حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى - مدير الرقابة التموينية والتي أسفرت عن ضبط 5مخابز

بلدية قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ، 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ، 3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف، 4 مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز و مخبز بلدى لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، بمركز الرحمانية ،

و بمركز شبراخيت تم ضبط 200 لتر سولار قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، كما تم تحرير 16محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. 

وفي حملات مماثلة بمركزى كوم حمادة وإدكو تم ضبط 18 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل. 

كما تمكنت إدارة تموين بدر من ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري ، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف و مواعيد التشغيل ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط 15 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين لبدالين تموينين لغلقهم  أثناء مواعيد العمل الرسمية و 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق بقري ومدن البحيرة ، للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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