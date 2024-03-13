حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمدن ومراكز البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ،برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة أسواق مدن وقري المحافظة ،حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى - مدير الرقابة التموينية والتي أسفرت عن ضبط 5مخابز

بلدية قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ، 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ، 3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف، 4 مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز و مخبز بلدى لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، بمركز الرحمانية ،

و بمركز شبراخيت تم ضبط 200 لتر سولار قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، كما تم تحرير 16محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي حملات مماثلة بمركزى كوم حمادة وإدكو تم ضبط 18 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إدارة تموين بدر من ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري ، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف و مواعيد التشغيل ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط 15 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين لبدالين تموينين لغلقهم أثناء مواعيد العمل الرسمية و 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق بقري ومدن البحيرة ، للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.