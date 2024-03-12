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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا ترد على "فلس ترامب": لا نخشى شيئا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، يوم الثلاثاء، إن بلاده لا تخشى من وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى، وذلك بعد تقارير عن تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي السابق قال فيها إنه لن يقدم أي مساعدة لكييف.

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وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد قال في تصريحات إعلامية أن ترامب أبلغه في اجتماع بأنه"لن يعطي أي فلس" لتمويل الحرب في أوكرانيا، في موقف لم يشأ فريق ترامب التعليق عليه.

وفي مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، قال كوليبا إن أوكرانيا سبق وعملت مع الرئيس الأميركي السابق "ونحن نعلم الطريقة التي تجري بها الحرب وكيف يفكر فيها".


وأضاف : "هناك فارق بين الاستماع من شخص آخر عما قاله ترامب والاستماع إلى أن الرئيس ترامب بنفسه".
وأوضح أن كييف ستنتظر إلى ما بعد الانتخابات ونتيجتها " وبالطبع فإنها ستعمل مع أي رئيس يختاره الشعب الأميركي سواء الرئيس الحالي أو رئيس جديد".

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