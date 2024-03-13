الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا صاروخا باليستيا من منطقة يسيطرون عليها في اليمن، باتجاه المدمرة لابون في البحر الأحمر، لكنه لم يصبها ولم تقع خسائر مادية أو بشرية.

وأضافت القيادة - في بيان لها صدر اليوم الأربعاء أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة وسفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرتين مسيرتين أطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتدميرهما".

وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت أمس الأول الاثنين أنها دمرت مسيرة تحت الماء وصواريخ بالستية مضادة للسفن، في سلسلة من الضربات ضد مواقع للحوثيين اليمنيين الذين توعدوا بـ"تصعيد" عملياتهم في البحر الأحمر خلال شهر رمضان.