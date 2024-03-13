جدول مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024
تنطلق اليوم الأربعاء العديد من المباريات في مختلف الدوريات، والبطولات القارية على رأسها أوروبا وآسيا.
ونستعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 13-3-2024، في مختلف الدوريات حول العالم.
دوري أبطال أوروبا
-أتلتيكو مدريد الإسباني ضد إنتر ميلان 10:00
-إيندهوفين الهولندي ضد بوروسيا دورتموند الألماني 10:00
دوري أبطال آسيا
يوكوهاما الياباني ضد شاندونج الصيني 12 ظهرا
الدوري الإنجليزي:
لوتون تاون ضد بورنموث 9:30 بتوقيت القاهرة
الدوري الإسباني للدرجة الثانية:
ليفانتي ضد أندورا
كأس فرنسا:
باريس سان جيرمان ضد نيس في ربع نهائي كأس فرنسا 10:10 مساءً
الدوري الإماراتي :
بن ياس ضد الوصل 8:00
الإمارات ضد خورفكان 8:00
حتا ضد الوحدة 8:00