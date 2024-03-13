الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء العديد من المباريات في مختلف الدوريات، والبطولات القارية على رأسها أوروبا وآسيا.
ونستعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 13-3-2024، في مختلف الدوريات حول العالم.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

 

دوري أبطال أوروبا

-أتلتيكو مدريد الإسباني ضد إنتر ميلان 10:00

-إيندهوفين الهولندي ضد بوروسيا دورتموند الألماني  10:00

دوري أبطال آسيا

يوكوهاما الياباني ضد شاندونج الصيني 12 ظهرا

الدوري الإنجليزي:

لوتون تاون ضد بورنموث 9:30 بتوقيت القاهرة

الدوري الإسباني للدرجة الثانية:

ليفانتي ضد أندورا 

كأس فرنسا:

باريس سان جيرمان ضد نيس في ربع نهائي كأس فرنسا 10:10 مساءً 

الدوري الإماراتي :

بن ياس ضد الوصل 8:00 

الإمارات ضد خورفكان 8:00

حتا ضد الوحدة 8:00 

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