جدول مباريات اليوم الأربعاء 13-3-2024

تنطلق اليوم الأربعاء العديد من المباريات في مختلف الدوريات، والبطولات القارية على رأسها أوروبا وآسيا.

ونستعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 13-3-2024، في مختلف الدوريات حول العالم.

دوري أبطال أوروبا

-أتلتيكو مدريد الإسباني ضد إنتر ميلان 10:00

-إيندهوفين الهولندي ضد بوروسيا دورتموند الألماني 10:00

دوري أبطال آسيا

يوكوهاما الياباني ضد شاندونج الصيني 12 ظهرا

الدوري الإنجليزي:

لوتون تاون ضد بورنموث 9:30 بتوقيت القاهرة

الدوري الإسباني للدرجة الثانية:

ليفانتي ضد أندورا

كأس فرنسا:

باريس سان جيرمان ضد نيس في ربع نهائي كأس فرنسا 10:10 مساءً

الدوري الإماراتي :

بن ياس ضد الوصل 8:00

الإمارات ضد خورفكان 8:00

حتا ضد الوحدة 8:00