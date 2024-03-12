جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تشهد بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إقامة عدة مواجهات مهمة وقوية اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الـ15، وترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

الزمالك ضد الجونة ..

يحل الزمالك ضيفًا على لجونة في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الأسبوع 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق الرياضي محدم عفيفي.

الأهلي ضد البنك الأهلي ..

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، باللقاء المقدم من الجولة 15 للدوري الممتاز.

المباراة ستنطلق الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

المصري ضد زد إف سي ..

ويفتح ملعب ستاد برج العرب أبوابه في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة لاستقبال مباراة المصري البورسعيدي ضد زد إف سي، لحساب الأسبوع الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة ستنقل عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.