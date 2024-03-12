الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز

تشهد بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إقامة عدة مواجهات مهمة وقوية اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الـ15، وترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك في الدوري المصري

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة في الدوري المصري

الزمالك ضد الجونة ..

يحل الزمالك ضيفًا على لجونة في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الأسبوع 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق الرياضي محدم عفيفي.

الأهلي ضد البنك الأهلي ..

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، باللقاء المقدم من الجولة 15 للدوري الممتاز.

المباراة ستنطلق الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

المصري ضد زد إف سي ..

ويفتح ملعب ستاد برج العرب أبوابه في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة لاستقبال مباراة المصري البورسعيدي ضد زد إف سي، لحساب الأسبوع الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة ستنقل عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

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