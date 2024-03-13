تحت رعاية محافظ أسوان .. قومى المرأة ينظم مبادرة "مطبخ المصرية" لإعداد وتوزيع الوجبات الغذائية
أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان إنطلقت فعاليات مبادرة " مطبخ المصرية " لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .
وأشارت إلى أن المبادرة تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات ، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب .
أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن السيدات المشاركات بالمبادرة تلقت تدريباً متخصصاً على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة، فضلاً عن طرق حساب الكميات الإقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ .