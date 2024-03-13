مسلسل صيد العقارب الحلقة 3| موعد عرضها والقنوات الناقلة لها

تنافس النجمة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل "صيد العقارب"، وتعرضه قناة cbc، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “صيد العقارب” للفنانة غادة عبد الرازق إنقاذ "علي" محمود عبد المغنى "لعايدة" غادة عبد الرازق بعدما لدغها عقرب سام.

كما تناولت أحداث الحلقة عودة "ياسين" محمد علاء زوج عايدة من الخارج للإطمئنان عليها، وتضمنت الحلقة الثانية مشادة بين حسن "أحمد ماهر" وابنته "عايدة" غادة عبد الرازق بسبب إصرارها على العمل بصيد العقارب.

كما تكشف الحلقة مفاجأة وجود علاقة عاطفية بين "سمسمة" سيمون وعلى "محمود عبد المغنى".

مسلسل صيد العقارب

غادة عبد الرازق تكشف كواليس مسلسل صيد العقارب

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

تابعت غادة عبد الرازق خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة: دوري في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" قالت: ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنان احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .