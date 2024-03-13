الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل المعلم الحلقة 2| طارق النهري يطلق النار على مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت الحلقة 2 من مسلسل المعلم، بإطلاق طارق النهري النار على مصطفى شعبان، ولكن الطلقة لم تصبه، وتدخل أحمد بدير، وحل الشجار بين مصطفى شعبان ووالده، ومنذر رياحنة ووالدة، ويقوم مصطفى شعبان بالتوعد لكل الموجودين داخل السوق، حتى يخاف الجميع أن يضايق والده، بعد أن خرج من السجن.

مسلسل المعلم

تفاصيل مسلسل المعلم الحلقة 2

وتعاد الحلقة 2 من مسلسل المعلم على قناة الحياة، على مرات متتالية، الأولى في تمام الساعة الرابعة صباحا، أما الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحا، ثم في الواحدة والنصف ظهرًا.


تفاصيل الحلقة 1 مسلسل المعلم

وشهدت الحلقة 1 مسلسل المعلم تشاجر مصطفى شعبان مع أحمد عبدالله محمود، وضربه رفقة مجموعة شباب أمام أنظار أهالي المنطقة، وقال مصطفى شعبان في هذا المشهد "لزمة جديدة" وهي "أنا نصحتك وأنت براحتك".

مسلسل المعلم

أحداث مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثاً عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذي تنطبق عليه مقولة كن حريصا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

أبطال مسلسل المعلم


مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

txt

مسلسل حق عرب.. دينا فؤاد تعود للسرقة مجددًا

مواد متعلقة

مسلسل حق عرب.. دينا فؤاد تعود للسرقة مجددًا

مسلسل حق عرب الحلقة 3.. موعد عرضها والقنوات الناقلة لها

مسلسل حق عرب.. هل يقتل أحمد العوضي رياض الخولي مقابل مبلغ مالي؟

حميد الشاعري يطلق أغنية "مش مركون ع الرف"

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية| أمير كرارة متهم بقتل والده

حق عرب الحلقة الثانية| أحمد العوضي يثير الجدل باحتمالية قتل رياض الخولي

مسلسل حق عرب الحلقة الثانية| أحمد العوضي ينجو من الموت

بكاء بوسي بعد رؤيتها صورة والدتها: تعبت واتظلمت كتير في حياتها
الجريدة الورقية