مسلسل المعلم الحلقة 2| طارق النهري يطلق النار على مصطفى شعبان

شهدت الحلقة 2 من مسلسل المعلم، بإطلاق طارق النهري النار على مصطفى شعبان، ولكن الطلقة لم تصبه، وتدخل أحمد بدير، وحل الشجار بين مصطفى شعبان ووالده، ومنذر رياحنة ووالدة، ويقوم مصطفى شعبان بالتوعد لكل الموجودين داخل السوق، حتى يخاف الجميع أن يضايق والده، بعد أن خرج من السجن.

مسلسل المعلم

تفاصيل مسلسل المعلم الحلقة 2

وتعاد الحلقة 2 من مسلسل المعلم على قناة الحياة، على مرات متتالية، الأولى في تمام الساعة الرابعة صباحا، أما الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحا، ثم في الواحدة والنصف ظهرًا.



تفاصيل الحلقة 1 مسلسل المعلم

وشهدت الحلقة 1 مسلسل المعلم تشاجر مصطفى شعبان مع أحمد عبدالله محمود، وضربه رفقة مجموعة شباب أمام أنظار أهالي المنطقة، وقال مصطفى شعبان في هذا المشهد "لزمة جديدة" وهي "أنا نصحتك وأنت براحتك".

مسلسل المعلم

أحداث مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثاً عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذي تنطبق عليه مقولة كن حريصا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

أبطال مسلسل المعلم



مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.