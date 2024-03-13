

استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع ثالث ايام رمضان بالإسماعيلية

سجلت درجات الحرارة اليوم الاربعاء ارتفاعا في معدلاتها مع ثالث ايام شهر رمضان المبارك بمحافظة الإسماعيلية .حيث وصلت درجة الحرارة اليوم العظمى 28 درجة مئوية والصغرى13 درجة مئوية.

وشهدت الأجواء في ساعات الصباح الباكر شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وكشفت الأرصاد الجوية عن وجود حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأسبوع المقبل بدءا من الأحد المقبل حيث تشهد الأجواء تراجعا في درجات الحرارة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، قائلة: «نتابع عن كثب الحالة الجوية التي ستشهدها القاهرة وكافة المحافظات لحظة بلحظة"

وتشهد الحركة التجارية بالاسواق التجارية بالإسماعيلية في ساعات النهار نشاطا محدودا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.لتعاود نشاطها في ساعات الليل مع انقضاء اوقات الصيام .

وتنتظم حركة سير المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية والميادين العامة في ساعات الصباح وتشهد حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظاما اليوم ضمن قافلتي الشمال والجنوب.فيما تنتظم أعمال الصيد ببحيرة التمساح والبحيرات المرة وقناة السويس.