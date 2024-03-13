مسلسل المعلم الحلقة 3| موعد عرضها والقنوات الناقلة لها

شهدت الحلقات الأولى من مسلسل المعلم لمصطفى شعبان، أحداث مليئة بالإثارة والتشويق، إذ يدخل منذر رياحنة ووالده طارق النهري في صراع كبير مع مصطفى شعبان ووالده، ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 3 على قناة الحياة.

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 3 على قناة الحياة، اليوم على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

مسلسل المعلم

تفاصيل مسلسل المعلم الحلقة 2

وتعاد الحلقة 2 من مسلسل المعلم على قناة الحياة، على مرات متتالية، الأولى في تمام الساعة الرابعة صباحا، أما الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحا، ثم في الواحدة والنصف ظهرًا.



تفاصيل الحلقة 1 مسلسل المعلم

وشهدت الحلقة 1 مسلسل المعلم تشاجر مصطفى شعبان مع أحمد عبدالله محمود، وضربه رفقة مجموعة شباب أمام أنظار أهالي المنطقة، وقال مصطفى شعبان في هذا المشهد "لزمة جديدة" وهي "أنا نصحتك وأنت براحتك"، وأنطلقت الحلقة الأولى في منطقة السويس بميناء الأتكة عام 1993 بظهور الطفل جان رامز، الذي يجسد شخصية مصطفى شعبان وهو صغير، رفقة والدة عبد العزيز مخيون وهو يخطط لتجارته في السمك مع شريكه أحمد فؤاد سليم، كما ظهر طارق النهري بـ"لوك" مختلف وهو يفرز السمك الخارج من الميناء لنقله إلى الأسواق.

بينما انتقل عبد العزيز مخيون من الميناء إلى القاهرة لوضع السمك في الأسواق لبيعها، وحرص وهو في الطريق أن يعلم نجله "جان رامز" بعض من الحِكم والمواعظ، مثل أن يتصدق دائما على "الغلابة".

وفور وصولهما إلى سوق السمك، حاوطهما عدد كبير من أفراد الشرطة، وطلب تفتيش السيارة المحملة بـ"البضاعة"، وظهر داخل السيارة أكياس مخدرات، وبالفعل تم القبض على عبد العزيز مخيون على الفور، وتبين حينها أنه تم سرقة أمواله التي كانت داخل خزنته.

مسلسل المعلم

أحداث مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثاً عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذي تنطبق عليه مقولة كن حريصا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

أبطال مسلسل المعلم



مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.