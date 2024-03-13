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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل حق عرب الحلقة 3.. موعد عرضها والقنوات الناقلة لها

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهد مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي ردود أفعال قوية مع عرض أولى حلقاته، ويتطلع الجمهور إلى معرفة موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.


ويأتي موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، فى تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، أما الاعادة الثانية فتأتي في الساعة 11:00 صباحًا، مع تزامن عرض حلقات المسلسل على منصة Watch it.

مسلسل حق عرب 


أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي تشويقي أكشن رومانسي داخل منطقة الدرب الأحمر والمغربلين، إذ يعيش عرب السويركي ويعمل في تجارة الأخشاب ويواجه العديد من الصراعات، مع كبار السوق في تجارة الأخشاب، ويشهد العمل العديد من مشاهد الأكشن التي قام أحمد العوضي بتنفيذها.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، وليد فواز، رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، كارولين عزمى واخرين من اخراج اسماعيل فاروق وتاليف محمود حمدان.

مسلسل حق عرب 
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