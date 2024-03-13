موعد أذان المغرب في مكة المكرمة ثالث أيام رمضان

موعد أذان المغرب في مكة المكرمة.. يبحث العديد من الأشخاص عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الأربعاء ثالث أيام رمضان.



وقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم وهو ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

ويسعى المسلمون في السعودية لمتابعة إمساكية رمضان لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام، بحسب كل محافظة بالمملكة.

ووفقًا لامساكية شهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية فإن موعد آذان المغرب في مكة المكرمة اليوم في تمام الساعة 6:24.

بينما تكون صلاة الفجر في مكة المكرمة عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 6:24، وصلاة الضهر 12:25، وصلاة العصر 3:48، وصلاة المغرب 6:24، وصلاة العشاء 8:24