المركز الوطني للأرصاد يحذر من طقس مكة المكرمة.. رياح شديدة حتى المساء

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية من حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 23 شعبان 1445هـ/ 4 مارس 2024، حيث يشهد تقلبات جوية بمكة المكرمة تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن مدينة مكة المكرمة ستواجه رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة على محافظات بحرة (الشعيبة) وجدة ورابغ، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج، موضحًا أن ذلك سيستمر حتى الساعة التاسعة مساءًا.

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

فيما توقع عبد العزيز الحصيني خبير الطقس، وجود احتمالية لتساقط الأمطار، مصاحبة لأجواء باردة على مناطق مختلفة من السعودية، وقال:" حالة السماء صافية بوجه عام ماعدا بعض الغيوم المتناثرة على أجزاء من الشرقية والشمالية وجنوب منطقة الرياض، ومن المتوقع تساقط أمطار على أجزاء متفرقة من مناطق جازان وعسير والباحة ونجران، وهي في المجمل متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد".