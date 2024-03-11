موعد الإفطار.. أذان المغرب في مكة المكرمة والمدينة
ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إفطار اليوم الأول من شهر رمضان المعظم، إذ أعلنت أمس، المحكمة العليا السعودية، أن الاثنين هو شهر رمضان، وذلك بعدما تمت رؤية الهلال بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.
وتنشر "الوفد" موعد أذان المغرب والإفطار في المملكة العربية السعودية.
موعد أذان المغرب في مكة المكرمة:- ٦:٢٩ مساءً بتوقيت السعودية.
موعد أذان المغرب في المدينة المنورة:- ٦:٢٩ مساءً بتوقيت السعودية.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، و الإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.