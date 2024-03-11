موعد الإفطار.. أذان المغرب في مكة المكرمة والمدينة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إفطار اليوم الأول من شهر رمضان المعظم، إذ أعلنت أمس، المحكمة العليا السعودية، أن الاثنين هو شهر ‎رمضان، وذلك بعدما تمت رؤية الهلال بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

وتنشر "الوفد" موعد أذان المغرب والإفطار في المملكة العربية السعودية.

موعد أذان المغرب في مكة المكرمة:- ٦:٢٩ مساءً بتوقيت السعودية.

موعد أذان المغرب في المدينة المنورة:- ٦:٢٩ مساءً بتوقيت السعودية.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، و الإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.