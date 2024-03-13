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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل حق عرب.. هل يقتل أحمد العوضي رياض الخولي مقابل مبلغ مالي؟

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

حققت الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON ردود أفعال قوية، والتي شهدت أحداثا مشوقة، وظهور لأول مرة لشخصية رباح والذي يجسده الفنان وليد فواز، ويحاول الانتقام من شخصية عرب سويركي ويجسدها الفنان أحمد العوضي.

مسلسل حق عرب

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة الثانية

وتناولت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب، وضع عرب السويركي في اختبار من أجل الوفاء للمعلم عبد ربه، والذي يجسده الفنان رياض الخولي، أو خيانته وقتله وأن يثأر من والده مقابل مبلغ كبير من المال، خاصة أنه تسبب في وفاته، ما تحثه عليه والدته ماجدة والتى تجسدها الفنانة سلوي عثمان، بأن يترك العمل معه ويأخذ بثأر والده، فهل سيفعلها عرب السويركي فى الحلقة 3 من مسلسل حق عرب.

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي تشويقي أكشن رومانسي داخل منطقة الدرب الأحمر والمغربلين، إذ يعيش عرب السويركي ويعمل في تجارة الأخشاب ويواجه العديد من الصراعات، مع كبار السوق في تجارة الأخشاب، ويشهد العمل العديد من مشاهد الأكشن التي قام أحمد العوضي بتنفيذها.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، وليد فواز، رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، كارولين عزمى واخرين من اخراج اسماعيل فاروق وتاليف محمود حمدان.

مسلسل حق عرب
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