الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

أفضل صيغة للدعاء قبل الإفطار

دعاء
دعاء

تعتبر ساعة قبل الإفطار من أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء، حيث يحرص الكثير من المسلمين خلالها على الإكثار من الأدعية، لاسيما أن للصائم دعوة لا ترد، وقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول "للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة"، لذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذا أفطر دعا أهله وولده ثم دعا، ولما روي أيضا: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد".

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دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان

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دعاء يقال بعد الاعتدال من الركوع

دعاء قبل الإفطار في رمضان.. فقد ردد النبي محمد صل الله عليه وسلم عند "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله"، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت"، رواه أبو داود.

كما كان النبي صل الله عليه وسلم يقول" اللهم إني أسألكَ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

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