دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان

يبحث الكثير عن الأدعية التي تقال في الجمعة الاخيرة من شهر شعبان، لنيل الرضنا من الله وتحقيق الاماني.

وتقدم "بوابة الوفد" أدعية مستحابة كالاتي:

اللهمّ، في آخر جمعة من شعبان، نرفع إليك أكفّ الضراعة والتضرع، ونُقرّ بذنوبنا ونستغفرك من كلّ خطيئةٍ اقترفناها.

اللهمّ، تقبّل منّا ما عملنا من صالح الأعمال، واغفر لنا ما قصّرنا فيه، واجعلنا ممّن يُنالون عفوَك ورضاك.

اللهمّ، اجعل شهر رمضان المبارك شهر خيرٍ وبركةٍ ونصرٍ وتمكينٍ، ووفقنا فيه لطاعتك، واجعلنا من عتقائك من النار.

اللهمّ، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شرّ ما قضيت.

اللهمّ، ارزقنا في هذا الشهر الفضيل هدايةً وتوفيقًا وفوزًا ونصرًا، واجعلنا من عبّادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه.

اللهمّ، بلغنا ليلة القدر، ووفّقنا لإحيائها، واجعلنا من عتقائك من النار.

اللهمّ، اجعل هذا الشهر شهر خيرٍ ورحمةٍ ومغفرةٍ، واجعلنا فيه من المقبولين.

اللهمّ، اقبل منّا صلاتنا ودعائنا، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبّل منّا ما عملنا من صالح الأعمال.