الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل حق عرب| ما السر وراء ظهور أبطال العمل في شبابهم؟

حق عرب
حق عرب

جذب مجموعة من الفنانين الأنظار في الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بسبب ظهورهم بشكل مختلف جعلهم يرجعون بالعمر سنوات إلى الوراء .

مسلسل حق عرب

أول هؤلاء الفنانين هو الفنان رياض الخولى الذي ظهر ضمن مشهد من مشاهد مسلسل حق عرب بعمر صغير وكانت معه في نفس المشهد الفنانة وفاء عامر التي ظهرت أيضا بهذا الشكل.

مسلسل حق عرب

الفنانة سلوى عثمان ظهرت في مشهد فلاش باك مع زوجها الذي تعرض لحريق في مخزن الخشب الخاص به وهذا يرجع الى استخدام تقنية de again التي تساعد في إظهار الفنانين بملامح وهم في عمر صغير.

مسلسل حق عرب


تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 1

وكشفت الحلقة الأولي من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي على شاشة قناة ON، عن استخدام وسيلة البشعة لكشف الكذب والتي أثارت انتباه الكثير من الجمهور؛ إذ كان يتم استخدامها من قبل في عهد القبائل العربية للتحكيم بين الناس ومعرفة المظلوم والبريء، إلى جانب تورط بطل العمل عرب السويركي فى سرقة مبلغ 15 ألف جنيه.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، وسلوى عثمان، ورياض الخولي، ودينا فؤاد، وكارولين عزمي، ومحمد أحمد ماهر، وأحمد صيام، ووفاء عامر وآخرين، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.

مسلسل حق عرب
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مسلسل حق عرب| سلوى عثمان تعلق بعد ظهورها بتقنية "de again"

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