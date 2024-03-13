هذا هو موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، يعد محل اهتمام قطاع كبير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة أن الشهر الجاري هو موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، خلال الفترة الماضية.

مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

ويتم صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة، تزامنًا مع أيام شهر رمضان المبارك 2024، حيث من المقرر أن يتم صرف المرتبات يوم 21 مارس 2024، على أن يستمر لمدة 5 أيام، وينتهي صرف المرتبات يوم 27 مارس 2024.

مرتبات شهر مارس 2024

الدرجة السادسة 6 آلاف جنيه.

الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

الدرجة الثانية 8 آلاف جنيه.

الدرجة الثانية 8 آلاف جنيه. الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

درجة المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها 10.200 جنيه.

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12.200جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2024

ويمكن صرف المرتبات لشهر مارس عبر فروع البنوك، وفروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن خلال ماكينات الصرف الآلي ATM.