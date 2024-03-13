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الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة وتحتجز عددًا من المواطنين

اقتحام قوات الاحتلال
اقتحام قوات الاحتلال لمنازل الفلسطينيين

قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس/ الثالث من رمضان باقتحام عدة مدن فلسطينية ومداهمة منازلها واحتجاز عدد من المواطنين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور لها، وأبلغ شهود عيان، أن اقتحام المدينة سبق اقتحام مخيم بلاطة بدقائق معدودة، قبل ان تحاصر القوة احدى العمارات، مشيرين الى أن قوة عسكرية تمركزت قبالة مدرسة جردانة، وطلعة اسو.

كما شوهد في مخيم بلاطة، عدة آليات وجرافة عسكرية تقتحم حارة الحشاشين تزامنا مع سماع اطلاق نار كثيف.

الجريدة الورقية