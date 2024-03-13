قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة وتحتجز عددًا من المواطنين

قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس/ الثالث من رمضان باقتحام عدة مدن فلسطينية ومداهمة منازلها واحتجاز عدد من المواطنين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة نابلس ومخيم بلاطة المجاور لها، وأبلغ شهود عيان، أن اقتحام المدينة سبق اقتحام مخيم بلاطة بدقائق معدودة، قبل ان تحاصر القوة احدى العمارات، مشيرين الى أن قوة عسكرية تمركزت قبالة مدرسة جردانة، وطلعة اسو.

كما شوهد في مخيم بلاطة، عدة آليات وجرافة عسكرية تقتحم حارة الحشاشين تزامنا مع سماع اطلاق نار كثيف.