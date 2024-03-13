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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار بالبنوك صباح اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان الكريم، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%،  وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة.

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أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية

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سعر الدولار بمنتصف التعاملات في البنوك المصرية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار:
سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.71 جنيه للشراء، ونحو 48.85 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدولار في البنك الاهلي نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو48.75 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر نحو 48.77 جنيه للشراء، و48.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصرف أبو ظبي نحو 49.13 جنيه للشراء، و49.23 جنيه للبيع. 

وسجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة نحو 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار في بنك الاسكان والتعمير نحو 48.75 جنيه للشراء، ونحو 48.85 جنيه للبيع.

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الجريدة الورقية