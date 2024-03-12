الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار بمنتصف التعاملات في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار، في الانخفاض أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم في عدد من البنوك العاملة في مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 48.75 للشراء، 48.85 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى 48.75 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية. 

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

 

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.75 جنيه للشراء.

48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.77 جنيه للشراء.

48.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.75 جنيها للشراء.

48.85 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.75 جنيها للشراء.

48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.13 جنيه للشراء.

49.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.75 جنيه للشراء.

48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.70 جنيه للشراء.

48.80 جنيه للبيع.

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