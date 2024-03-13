ضباب ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء أن يسود طقس غائم جزئيًا أحيانًا، رطب صباحًا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية.



وأضاف المركز، أن نشاط الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر صباحاً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة

وتابع، البحر سيكون مضطرب الموج صباحًا غربًا يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

أبو ظبي العظمى 28 والصغرى 20

دبي العظمى28 والصغرى 22

الشارقة العظمى 28 والصغرى 19

الفجيرة العظمى 29 والصغرى 19

العين العظمى 30 والصغرى 22

ابو موسى العظمى 23 والصغرى 22