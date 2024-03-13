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الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ضباب ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الإمارات اليوم

طقس الامارات
طقس الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء أن يسود طقس غائم جزئيًا أحيانًا، رطب صباحًا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية.

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وأضاف المركز، أن نشاط الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر صباحاً  وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ساعة
وتابع، البحر سيكون مضطرب الموج صباحًا غربًا يصبح متوسط إلى خفيف الموج  في الخليج العربي  وخفيف الموج في بحر عمان.
وجاءت درجات الحرارة كالآتي:
أبو ظبي العظمى 28 والصغرى 20
دبي العظمى28 والصغرى 22
الشارقة العظمى 28 والصغرى 19
الفجيرة العظمى 29 والصغرى 19
العين العظمى 30 والصغرى 22
ابو موسى العظمى 23 والصغرى 22

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