تفاصيل حالة الطقس في الإمارات أول أيام شهر رمضان الكريم

كشف المركز الوطني للأرصاد بالامارات العربية المتحدة حالة الطقس أول أيام شهر رمضان الكريم، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون نهار أول أيام شهر رمضان معتدل الحرارة على أغلب المناطق خلال النصف الأول من الشهر، مع تمايل في درجات الحرارة للارتفاع في النصف الثاني.

طقس معتدل

وأضاف المركز، الطقس بشكل عام معتدلاً إلى لطيف بشكل عام على أغلب ليالي شهر رمضان، ويكون في النصف الأول منه مائلاً للبرودة خلال الليل خاصة قبل الفجر.

متوسط درجات الحرارة

وتابع، تتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 29 و34 °م وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 45 °م، في بعض المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 18 و21 °م، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 3°م تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر

وأشار الأمطار في هذه الفترة تكون ضعيفة ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجيًا، خاصة في النصف الثاني من الشهر، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، وقد يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي متعمق، وتزداد فرص تكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار

وأوضح، بعض التنبؤات تشير إلى أن سقوط الأمطار طوال شهر رمضان، ستكون في اعتدال ملحوظ وليست قوية للغاية.