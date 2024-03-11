موعد الإفطار.. أذان المغرب في الإمارات

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إفطار اليوم الأول من شهر رمضان المعظم، إذ أعلنت أمس، لجنة تحري رؤية هلال رمضان المبارك، بالإمارات العربية المتحدة، التي انعقدت في دائرة القضاء أبوظبي، أن اليوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 أول أيام شهر رمضان المعظم.

وتنشر "الوفد" موعد أذان المغرب والإفطار في الإمارات العربية المتحدة.

موعد أذان المغرب في الإمارات العربية المتحدة:- ٦:٣٢ مساءً بتوقيت الإمارات.

بداية شهر رمضان

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، و الإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.