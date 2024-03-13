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الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

احتجاز حافلة وإصابة شخصين بطلقات نارية بالبرازيل

اصابة شخصين بالبرازيل
اصابة شخصين بالبرازيل

أكدت الشرطة البرازيلية، أن عددا من الركاب احتجزوا كرهائن في حافلة بمدينة "ريو دي جانيرو"، مشيرة إلى إصابة شخصين بطلقات نارية.

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وأضافت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أن فريقا من قوات النخبة يتواجد حاليا في موقع الحادث، لافتة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الحافلة متوقفة داخل محطة "ساو كريستوفاو" وسط مدينة "ريو دي جانيرو"، وأن عددا من سيارات الشرطة والإسعاف تتواجد بالقرب من المنطقة.

من جانبهم، أفاد شهود عيان بسماع دوي طلقات نارية قرب موقع الحادث.

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