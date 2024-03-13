القليوبية: انتشار الفرق الطبية أمام المساجد بعد صلاة التراويح

قال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن انتشار الفرق الطبية الخارجية من مديرية الصحة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمواطنين من أمام المساجد بعد صلاة التراويح، نتيجة لخطة المديرية بالانتشار المكثف أمام المساجد الكبري بالمحافظة،

وذلك لتقديم الخدمات الصحية و الطبية للمواطنين، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الاكتشاف المبكر وعلاج السمع، وصحة الأم والجنين، متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وهذا يأتي ضمن المبادرات الرئاسية الصحية عبارة عن 10 مبادرات استهدفت القطاع الصحي.

مضيفا أن النجاح الذي حققته المبادرات الصحية ولعل أبرزها القضاء على فيروس سي بتكاتف من كافة الوزارات واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في هذه المنظومة.



كما تواصل مديرية القليوبية تنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها لليوم الثانى على التوالى لتوقيع الكشف على المواطنين، وإن القافلة التي أطلقت اليوم تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء، منسق عام القوافل العلاجية.



وأن خريطة القوافل الطبية تعمل على تغطية المناطق النائية والبعيدة عن الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، في إطار العمل على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، والعمل على توفير كل الاحتياجات من خلال تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لأقرب مستشفى لاتخاذ اللازم واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.