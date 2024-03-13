الهلال يقتحم موسوعة جينيس بأطول سلسلة انتصارات في التاريخ

أقتحم نادي الهلال السعودي موسوعة جينيس من أوسع أبوابها بعدما حقق قوزا ثمينا علي نظيره اتحاد جدة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، علي مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، فى إياب ربع نهائى النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2023-2024، ليتأهل بمجموع 4-0 بعد حسم الذهاب بنتيجة 2-0 أيضا.



وفاز الهلال السعودي امس بنتيجة 2_0، بعدما احرز كل من باسر الشهراني ومالكوم هدفي اللقاء، ليعبرا بالهلال الي ربع النهائي.

وواصل فريق الهلال، سلسلة الانتصارات التي يسير بها ليحطم رقم تاريخي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



وفقاً لموقع جينيس للأرقام القياسية، سبق أن انفرد نيو ساينتس الويلزي أولاً بالرقم القياسي البالغ 27 فوزاً متتالياً، بين 14 أغسطس 2016 و30 ديسمبر 2016، حين حطم رقماً حققه أياكس الهولندي (26 انتصاراً متتالياً) بين 1971 و1972.

ونجح الهلال في معادلته بين 25 سبتمبر 2023 و8 مارس 2024، قبل أن يحطمه وينفرد وحيداً بالصدارة عقب فوزه على الاتحاد بالوصول لـ28 إنتصار متتالي