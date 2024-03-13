تعـاون فني بين تـوأمـان.. فادى رمسيس ومودى رمسيس يكشفان عن مشاركتهما في «عاصمه الحب »

تتجانس الأعـمـال الـدرامية والـفنية في قـالـب اجتماعـي ممزوج بين الـخيـر والـشـر، وفي خطوة جديدة من نوعها، يتناول مـسلـسل «عاصمه الحب» قضايا ومشاكل شباب طـائـش وحياتـه ملـيئة بالمٌعضلات، حيث كشف الـفـنانـان الـتـوأمـان فادى رمسيس ومودى رمسيس مشاركتهما في مٌـسلـسل «عاصمه الحب »، ويجسد فيها فادي دور شـاب مكـافـح وطـمـوح إلي ان يتخرج ويصبح ضـابـطًا، ويكمله تـوأمـه مودى في طموحيهما، حيث يجتهد مـودى ويصبح محـامٍ ذو سٌـمعـة طـيبـة، ويظهر الـتعـاون والاشتـراك بينهما في «عاصمه الحب» واحـداث مٌتغـايـرة.



جدير بالذكر أن بدأ الـتوأمـان فادى رمسيس ومودى رمسيس حيـاتهـما الـفنية في مسـارح مـراكـز الـشباب، وأعربا عن سعادتهما بهذه المشاركة في هذا المُسلسل، وأنه وجد تفاعـلاً كـبيراً من الجمهـور، ويحبان التنوع في أدوارهـما والـتحدي في الـتمثيـل.