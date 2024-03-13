مباحث القليوبية تنجح فى إعادة هاتف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين

شهدت منطقة شبرا بمحافظة القليوبية واقعة محاولة سرقة هاتف محمول من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، وفوجئ بقيام شخصين باختطاف هاتفه المحمول، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

علي الفور تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية يفيدبلاغا لقسم شرطة قليوب من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين أثناء تواجده بمنطقة شبرا، فوجئ بقيام شخصين باختطاف هاتفه المحمول منه أثناء إمساكه في يده وفروا هاربين.

وعقب تقنين تمكن النقيب فؤاد جمال كوش والنقيب مصطفي الشريف معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الهاتف المحمول وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.