كولر عقب الخسارة من البنك الأهلي "نستحق الهزيمة"

أبدي المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عظم رضاه عن الهزيمة التى لحقت بالمارد الأحمر، على يد نظيره البنك الأهلي بنتيجة 4 - 3 ، في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحدث كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة وقال:"استحقينا الهزيمة اليوم، لأننا لم نستحوذ أو نتحكم في أي شيء في المباراة، وقدمنا أسوأ أداء دفاعي منذ أن توليت مهمة تدريب الأهلي".

وتابع:"عمر كمال ليس الوحيد الذي أخطأ اليوم، الكل أخطأ والجميع كان بعيدًا عن بعضه والمهاجمين أيضًا لم يدفعوا".

وأشار:"عندما تعاقدنا مع عمر كمال فكرت بالفعل في إشراكه في مركز قلب الدفاع، لكنه قدم أداءً سيئًا اليوم في ذلك المركز ولكنه ليس اللاعب الوحيد الذي أخطأ، وأتحمل المسؤولية في تواجده في هذا المركز وهذا خطأ لن يتكرر".

واختتم حديثه قائلا:" كان هناك حالة استرخاء تدل أننا سنفوز ولكننا دفعنا الثمن غاليًا".