مسلسل لحظة غضب| حقيبة سفر وأكياس قمامة.. صبا مبارك تتخلص من محمد فراج

استطاعت صبا مبارك التخلص من جثة زوجها محمد فراج بوضعه في أكياس قمامة ثم في حقيبة سفر كبيرة ووضعته داخل حقيبة السيارة.

تفاجأت صبا بوجود محمد شاهين خلفها عند السيارة بعد وضع جثة محمد فراج، ليخبرها بأنه سيذهب إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء محمد فراج.

تشهد الحلقة الثالثة من مسلسل مسار إجباري، محاولات صبا مبارك للتخلص من جثمان محمد فراج، وسط تزايد شكوك شقيقها حول سبب اختفاء فراج دون أسباب واضحة، خاصة مع تغيير حديث صبا مبارك حوله.

تحاول صبا مبارك البحث على جوجل عن كيفية التخلص من جثة، وبالفعل تذهب لأحد المتاجر الكبرى وإحضار اوزان ثقيلة وأكساس قمامة وشريط لاصق.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

من المتوقع أن نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.