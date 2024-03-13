الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد سامي: اتهاجمت في مسلسل نسل الأغراب وربنا جابلي حقي

بوابة الوفد الإلكترونية

علق المخرج محمد سامي، على الهجوم الذي تعرض له أثناء عرض مسلسل "نسل الأغراب" لموسم 2021 قائلًا: "تعرضت لهجوم وقالوا إن المسلسل فشل، لكن ربنا جابلي حقي".
وقال المخرج محمد سامي، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “مسلسل نسل الأغراب مكنش فيه مقارنة بين محمد رمضان وأمير كرارة ، ولكن رمضان كان هيبقى مكان السقا وحصل لخبطة، لكن أنا نجحت معاهم كلهم وهما نجوم كبار، واللي هاجم المسلسل فين دلوقتي، طيب خليه فشل، كنت بتتفرج عليه ازاي”.
برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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