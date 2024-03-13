الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد سامي: هكون مخرج ومؤلف مسلسل عمرو سعد 2025

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المخرج محمد سامي، أنه مخرجًا ومؤلفًا لمسلسل بطولة الفنان عمرو سعد لموسم رمضان 2025.
وقال المخرج محمد سامي، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: " عمرو سعد ممثل كبير جدًا وموهوب جدًا ولكن كل ماجي اشتغل معاه متحصلش، والحظ بيبقى ضدنا مش عارف ليه”.

وأضاف سامي خلال البرنامج: "كتبت من المسلسل لحد دلوقتي حوالي خمس حلقات ومش هقدر اقول اسمه احترامًا للمنتج صادق الصباح".
برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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