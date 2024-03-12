تأثير عدم انتظام ضربات القلب على الجسم

حذرت طبيبة أمراض قلب من أن عدم انتظام ضربات القلب قد يسبب هبوط القلب حتى لدى الشخص السليم، مشيرة إلى أن إيقاع قلب الشخص السليم يتراوح بين 60 إلى 100 ضربة في الدقيقة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، تسمى التقلبات الصغيرة في معدل ضربات القلب الناشئة عن العقدة الجيبية بعدم انتظام ضربات القلب الجيبي، فإن خاصية الإيقاع فسيولوجية، وقد تحدث لدى أي شخص، وفي كثير من الأحيان تحدث لدى المراهقين والشباب.

وقد يكوت خلل الإيقاع مستمرا أو متقطعا، حيث يستمر من بضع ثواني إلى عدة أيام، وقد يكون سريعا أو بطيئا ويجعل الشخص يشعر بغرق القلب أو هبوطه، أو ضيق التنفس عند بذل مجهود أو الضعف أو الدوخة أو الدوار أو الإغماء.

وتؤكد الطبيبة أن عدم انتظام ضربات القلب قد يتطور حتى عند الأشخاص الأصحاء، لذا، يجب الخضوع لفحص سنوي لدى طبيب القلب، أما بالنسبة لكبار السن أو المصابين بأمراض أخرى فالطريقة الأكثر دقة للكشف عن عدم انتظام ضربات القلب هي مراقبة تخطيط القلب بواسطة جهاز Holter، الذي يراقب وظيفة القلب طوال اليوم.