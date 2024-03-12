أكد طبيب أمراض جهاز بولي، أن هناك بعض الأطعمة التي تقلل من خطر تكون الحصى وتعزز صحة الكلى، بالاضافة إلى ضرورة شرب كمية كافية من الماء في اليوم، لتنظيف المسالك البولية وخفض تركيز السموم التي تخرج من الجسم مع البول، حيث يحتاج جسم الإنسان إلى 30 مل من السوائل لكل كجم من وزنه.

أطعمة تعزز صحة الكلى

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، تخفض فيتامينات А و В6 تركيز الأوكزالات في الدم، ما يقلل من خطر تكون حصى في المسالك البولية، كما أن الكربوهيدرات المعقدة تحسن إفراز البول.

كما يمكن في حالات التهاب المثانة تناول شاي الأعشاب التي لها خصائص مدرة للبول، مثل عنب الدب وشعيرات الذرة ومستخلص بذور العنب وأوراق عنب الثور.

ويشير الطبيب إلى أن للخيار والكوسا والطماطم والخس واليقطين والجزر والبنجر والتفاح والكمثرى والبطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر والخضار تأثير مدر للبول ومفيد لوظائف الكلى، وكذلك يجب الحد من استهلاك الملح والمشروبات السكرية والأطعمة الدهنية والمقلية والمدخنة.