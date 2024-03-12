وزير الشباب والرياضة يطمئن علي حالة اللاعب أحمد رفعت

أجري وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عدة اتصالات؛ للاطمئنان علي حالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، بعد تعرضه لحالة اغماء، وأزمة قلبية كما شخصها الأطباء، وذلك أثناء مباراة فيوتشر والاتحاد بالدوري الممتاز.

ووجه الوزير اللجنة الطبية العليا للرياضيين بمتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على رفعت، والتأكيد على توفير أي مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب.

وأشارت أخر الأنباء إلي تحسن نسبي لحالة أحمد رفعت وتم حجزه في غرفة الإفاقة بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة لحالته.