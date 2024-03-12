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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تحسن جزئي في حالة أحمد رفعت الصحية (خاص)

أحمد رفعت
أحمد رفعت

كشف مصدر مقرب من أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر عن تحسن جزئي في حالته الصحية بعدما تعرض لأزمة قلبية أثناء مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري أمس بمسابقة دوري نايل.

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وأكد المصدر في تصريحات خاصة عبر "بوابة الوفد الإلكترونية " أن هناك تحسن جزئي في حالة أحمد رفعت إذا استعاد إدراكه خلال الساعات الماضية بعد محاولات من الجهاز الطبي بمستشفى زمزم .

وأضاف المصدر أن رفعت سيظل تحت الملاحظة لحين تحسن حالته الصحية بشكل كامل.


وكان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ على أرضية ملعب الإسكندرية وتحديدًا في الدقيقة 88 من اللقاء وذلك دون تدخل من أي لاعب، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

وتعادل مودرن فيوتشر سلبيا مع الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل. 

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما يأتي مودرن فيوتشر في المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.

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