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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حق عرب الحلقة الثانية| أحمد العوضي يثير الجدل باحتمالية قتل رياض الخولي

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

أطلقت قناة ON Drama مسلسل حق عرب الحلقة 2 بطولة أحمد العوضي، منذ قليل، عبر شاشتها، والتي شهدت تطورا في الأحداث بشكل سريع، بعدما تمكن عرب السويركي بطل العمل والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي من الموت بعد شجاره مع من سرقوا منه ثمن صفقة الأخشاب الأخيرة.

مسلسل حق عرب

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة الثانية

وتضمنت الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على شاشة ON Drama، العديد من المفاجآت من بينها ظهور رباح والذي يقدم دوره الفنان وليد فواز وهو مصاب في عينيه "أعور"، ويحمل الشر والكره لـ عرب السويركي.

وتوالت مسلسل حق عرب الحلقة 2 بعرض صفقة أموال كبيرة عليه، مقابل قتل معلمه عبد ربه، والذي يقدم دوره الفنان رياض الخولي، فهل سيفعلها؟

مسلسل حق عرب


أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار تشويقي اجتماعي داخل منطقة الدرب الأحمر، وتحديدًا في منطقة المغربلين، ويعيش عرب السويريكي قصة حب مع حنان والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد، وتقوم الفنانة سلوى عثمان بدور والدته وهي بائعة خضار في المنطقة، وتحاول إقناع ابنها بالثأر ممن قتل والده.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب عدد كبير من نجوم الفن وفي مقدمتهم الفنان أحمد العوضي، وفاء عامر، سلوى عثمان، رياض الخولي، دنيا المصري، دينا فؤاد، أحمد صيام، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود المصري.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

قنوات ومواعيد عرض مسلسل حق عرب
ويذاع مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي يوميًا الساعة 9:00 مساءً على شاشة قناة ON Drama، ويعاد في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي.

مسلسل حق عرب
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