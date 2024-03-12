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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بكاء بوسي بعد رؤيتها صورة والدتها: تعبت واتظلمت كتير في حياتها

بوسي
بوسي

أكدت الفنان بوسي، إنّ والدتها دعمتها في بداية مشوارها الفني ولم ترفض أو أقاربها عملها كفنانة، موضحةً: "كانت بتنزل معايا ومسابتنيش وأقاربي معترضوش ومعندهمش مشكلة إن بنتهم الصغيرة تبقى مطربة لأني مبعملش حاجة غلط، أمي رجلها كانت على رجلي، وأقاربي كانوا واثقين فيا".

بوسي

وبكت بوسي، خلال لقاء تلفزيوني لها، بسبب عرض صورة لوالدتها بالبرنامج، قائلة: "تعبت كتير في حياتها واتظلمت كتير أوي".

بوسي تتعرض للتخدير من سيدة تعمل لديها

وكشفت بوسي عن أن سيدة كانت تعمل لديها في المنزل حصلت على أموال كثيرة منها ورغم ذلك غدرت بها بعد خدمة استمرت 10 سنوات: "كانت بتشتغل عندي، كل اللي حواليا كانوا يعتقدون أنها أختي وقلت لهشام ربيع إنها شقيقتي وعندما علم بالحقيقة غضب مني، وزواجي من هشام طلع السواد اللي جواها كله ناحيتي، ومبقتش عارفة تخبي الحقد والسواد".

بوسي
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