الهلال السعودي يقصي اتحاد جدة ويعبر لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

حقق فريق الهلال السعودي فوزا تاريخيا علي نظيره اتحاد جدة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، فى إياب ربع نهائى النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفاز الهلال بهدفين دون رد، حيث سجل اللاعب ياسر الشهراني الهدف الأول في الدقيقة 61، ثم عزز مالكوم النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+5، ليقود فريقه الي نصف نهائي دوري ابطال اسيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الهلال بهدفين دون مقابل ليضع قدما في نصف النهائي.

وسجل ميتروفيتش وسالم الدوسري هدفي الهلال في مباراة الذهاب.

جدير بالذكر أن فريق الهلال تأهل الى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أسيا بمجموع 6-2 على حساب سباهان أصفهان الإيراني، حيث فاز بنتيجة 3-1 ذهابا وإيابا ضمن منافسات دور الستة عشر.

وجاء تشكيل الاتحاد ضد الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مدالله العليان، لويز فليبي، أحمد حجازي وفواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي وأحمد الغامدي.

خط الهجوم: مروان الصحفي، روماينيو وعبدالرزاق حمدالله.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي :

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: علي البليهي، ياسر الشهراني، كوليبالي، سعود عبدالحميد

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، سلمان الفرج

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ميتروفتيش