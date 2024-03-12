الصنابير الجافة في جوهانسبرغ.. ما علاقتها بموجة الحر؟

عانى السكان في جميع أنحاء المناطق في أكبر مدينة في جنوب إفريقيا، خلال موجة الحر الحالية حيث ظل البعض الآن بدون مياه لأكثر من أسبوع.

شركة جوهانسبرغ ووتر

وتقول شركة جوهانسبرغ ووتر التي تقدم خدمات المياه العامة إن انخفاض مستويات الخزان وزيادة استهلاك المياه يؤججان أيضا أزمة المياه المستمرة في المدينة.

قالت مياه جوهانسبرج على X ، تويتر سابقا ، "إن انخفاض التدفق إلى خزانات ليندن 1 وبليرغوري في جوهانسبرغ للمياه يرجع أساسا إلى الزيادة في الطلب الناجم عن الظروف الجوية الحارة وكذلك الخزانات المنخفضة للغاية إلى الفارغة".

وأضافت الشركة جوهانسبرج ووتر، أن الفرق الفنية تراقب جميع الأنظمة المتأثرة وأن منافذ الخزانات المنخفضة للغاية سيتم اختناقها بين عشية وضحاها لبناء القدرات.

أثر انقطاع التيار الكهربائي على محطة ضخ إيكنهوف ، مما ترك سكان مناطق جوبورغ بما في ذلك سويتو الكبرى مع إمدادات المياه المتقطعة.

بدأت أزمة المياه الحالية في أواخر العام الماضي لكنها تفاقمت في الأسابيع الأخيرة.

ويتم حاليا توفير إمدادات المياه البديلة للمناطق المتضررة.