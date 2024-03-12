برشلونة يدك شباك نابولي بثنائية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

تقدم فريق برشلونة بهدفين لهدف في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات اياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في في دييجو أرماندو مارادونا ملعب نابولي قد انتهت بالتعادل 1-1.

وسجل هدف المباراة الأول اللاعب فيرمين لوبيز لفريق برشلونة في الدقيقة 15 من عمر المباراة، قبل ان يحرز جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وعاد فريق نابولي بتسجيل الهدف الاول للفريق عن طريق اللاعب أمير رحماني في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2_1 لأصحاب الأرض.



وبدأ برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جول كوندي

خط الوسط: أندرياس كريستينسن – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

بسنما جاء تشكيل نابولي كالتالي

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – جوان جيسوس – ماريو روي

خط الوسط: فرانك زامبو أنجويسا – ستانيسلاف لوبوتكا – حامد تراوري

خط الهجوم: خفيشا كفاراتسخيليا – فيكتور أوسيمين – ماتيو بوليتانو