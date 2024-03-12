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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بوسي تكشف تفاصيل تعرضها لمخدر على يد خادمتها| ما السبب؟

بوسي
بوسي

كشفت الفنانة بوسي، إنّ السيدة التي كانت تعمل لديها لمدة 10 سنوات كانت أقرب شخص لها، لكنها كانت تُبعد عنها كل الناس الذين يحاولون التقرب منها بأي طريقة، موضحه: كانت عوزاني أبقى بتاعتها لوحدها، حطت لي منوم في الشوربة.

بوسي 

بوسي توضح سبب تخدير الخادمة لها

أكدت بوسي، خلال لقاء تلفزيوني لها عن السيدة التي كانت تعمل لديها، قائلة: "كانت عوزاني أبقى بتاعتها لوحدها، حطت لي منوم في الشوربة، وده اللي خلاني أمشيها من حياتي، وهشام ربيع طليقي قالي إنها كانت بتحضنه لأنه كان فاكرها أختي".

أضافت بوسي: "بعد ما مشيت كل البلاوي بتاعتها ظهرت، وضعت لي حباية منوم في الشوربة في شهر رمضان، طحنته ورمته، صليت المغرب ونزلت، ببص في الشوربة لقيت حاجة مطحونة في الطبق وماشية في الشوربة، وبعد كده عرفت سبب إني كنت بنام نوم تقيل دايما، وكل ده بسبب المنوم اللي كانت بتستخدمه".

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