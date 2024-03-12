سقوط سيارة في ترعة أبوصوير قبل الإفطار

شهدت قرية شعيب التابعة لمركز ومدينة ابوصوير، في محافظة الإسماعيلية، حادث سقوط سيارة ملاكي رقم ط .ط 3452 في ترعة الإسماعيلية، مما اسفر عن اصابة السيدة التي كانت تستقلها بجروح .

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت اخطارا يفيد بوقوع حادث سقوط سيارة بترعة الإسماعيلية، مما اسفر عن اصابة السيدة التي كانت تقودها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم محمد هشام رئيس مباحث ابوصوير إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة .

كما عملت الأجهزة المعنية على انتشال السيارة من الرعة عقب سقوطها وقت الإفطار.