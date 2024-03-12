مسلسل المعلم| موعد الإعادة والقنوات الناقلة للحلقة 2

حصد مسلسل المعلم نسبة مشاهدات مرتفعة منذ عرض الحلقة الأولى، إذ جرى متابعة الأحداث بطريقة أبهرت الجمهور، لذا يتطلع عدد كبير إلى معرفة موعد عرض وإعادة الحلقة 2 من مسلسل المعلم على قناة الحياة.

والمقرر أن تعرض الحلقة الثانية من مسلسل المعلم الحلقة 2 على قناة الحياة اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، عبر منصة WATCH IT الرقمية.

وتعاد الحلقة 2 من مسلسل المعلم على قناة الحياة، على مرات متتالية، الأولى في تمام الساعة الرابعة صباحا، أما الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحا، ثم في الواحدة والنصف ظهرًا.

مسلسل المعلم

تفاصيل مسلسل المعلم الحلقة 1

وشهدت الحلقة 1 مسلسل المعلم تشاجر مصطفى شعبان مع أحمد عبدالله محمود، وضربه رفقة مجموعة شباب أمام أنظار أهالي المنطقة، وقال مصطفى شعبان في هذا المشهد "لزمة جديدة" وهي "أنا نصحتك وأنت براحتك".

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.