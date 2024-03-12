أهم 4 حيل سحرية تمنع الشعور العطش أثناء صيام رمضان

يعاني الكثيرون من الجفاف المستمر والشعور بالعطش أثناء الصيام طوال شهر رمضان نتيجة عدم شرب السوائل والماء بالقدر الكتفي الذي يحتاج إليه الجسم يوميًا، حيث يجب أن نتناول الماء بتوازن طوال فترة الإفطار والسحور، للحفاظ على رطوبة الجسم.

نصائح لتجنب العطش في رمضان

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس"، يوصي الأطباء بالحد من تناول القهوة والشاي طوال فترة الإفطار لأنها مشروبات مدرة للبول وقد تسبب الجفاف بشكل أسرع، وفيما يلي نقدم إليك أبرز النصائح لتجنب العطش في أثناء فترة صيام رمضان..

نصائح لتجنب العطش في رمضان

1- عدم الإفراط في تناول الماء أثناء السحور

لا يساعد شرب الكثير من الماء عند السحور في التغلب على العطش خلال فترة الصيام، بل ما يحدث هو إن الكلى تتخلص من الماء بعد ساعات من بدء الصيام، لذا يجب توزيع شرب الماء بكميات كبيرة بين الإفطار والسحور.

2- تناول الخيار والبطيخ

يحتوي الخيار على 95% من الماء، بالإضافة إلى بعض الفواكه أيضًا مثل البطيخ والتفاح والبرتقال والعنب.

نصائح لتجنب العطش في رمضان

3- الحد من تناول القهوة والمياه الغازية

وذلك لتقليل أعراضها الجانبية، حيث يجب ألا تتجاوز الكمية اليومية المسموح لك بتناولها في اليوم وهي 4 فناجين صغيرة، بالإضافة إلى ضرورة التقليل من المياه الغازية، خاصة على وجبة الإفطار، لأنها تعزز الشعور بالشبع وتعطل الهضم.

4- الإمتناع عن الأطعمة المالحة

يجب تقليل الملح في الطعام، والحد من تناول الأطعمة شديدة الملوحة أو التوابل، مثل المخللات والزيتون والأسماك المملحة والبطاطس المقلية المنكهة، لأنها تعزز الشعور بالعطش خلال النهار.