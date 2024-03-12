جماهير الاتحاد السكندرى تطلق هاشتاج: "إدعو لرفعت"

أطلقت صفحات التواصل الاجتماعى المنسوبة الى جماهير نادى الاتحاد السكندري هاشتاج "أدعوا لرفعت" بعد ما تم تسريب أنباء عن تراجع الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت نتيجة ظهور مضاعفات إنعاش القلب الرئوي بشكل كبير

وطالبت جماهير الفريق الاخضر الدعاء للاعب بالشفاء وان يرد لأسرته سالما معافا

يذكر أن " رفعت" تم نقله الى المستشفى المشار إليها نتيجة هبوط فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب الا أنه استجاب للصدمات الكهربائية وتم زيادة نسبة التنفس ووضعه بالعناية المركزة