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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جماهير الاتحاد السكندرى تطلق هاشتاج: "إدعو لرفعت"

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت صفحات التواصل الاجتماعى المنسوبة الى جماهير نادى الاتحاد السكندري هاشتاج "أدعوا لرفعت" بعد ما تم تسريب أنباء عن تراجع الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت نتيجة ظهور مضاعفات إنعاش القلب الرئوي بشكل كبير 

وطالبت جماهير الفريق الاخضر الدعاء للاعب بالشفاء وان يرد لأسرته سالما معافا

يذكر أن " رفعت" تم نقله الى المستشفى المشار إليها نتيجة هبوط فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب الا أنه استجاب للصدمات الكهربائية وتم زيادة نسبة التنفس ووضعه بالعناية المركزة

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