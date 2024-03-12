علامة غير متوقعة تنذر بسكتة قلبية مفاجئة قد تسبب الوفاة.. طبيبة تحذر

تحذر طبيبة أمراض قلب من إن نصف الوفيات الناجمة عن مشكلات في القلب والأوعية الدموية تحدث بشكل مفاجيء، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة ولكنهم يناموا ولا يستيقظون في الصباح.

أسباب السكتة القلبية المفاجئة

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، توضح الطبيبة أن الجسم في بعض الأحيان يعطي إشارة عن حالة خطرة وشيكة، ولكن ليس للأطباء ما يكفي من الوقت لمساعدة الشخص، مشيرة إلى أن أحد الأسباب الشائعة للسكتة القلبية المفاجئة ترتبط بالجلطات الدموية في فروع الشريان الرئوي، حيث تنفصل جلطة الدم وتسير مع مجرى الدم إلى الشريان الرئوي.

سكتة قلبية مفاجئة

وأضافت: "إذا كانت الجلطة الدموية كبيرة، يؤدي انسداد الشريان الرئوي بشكل انعكاسي إلى توقف القلب والوفاة، مشيرة إلى إن هناك أسباب لتشكل جلطة الدم، مثل قلة الحركة، كثافة الدم، التهاب جدران الأوعية الدموية.

كما حددت الطبيبة المخاطر التي تثير أمراض القلب وتسبب الوفاة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 إلى 40 عاما، وتشمل بعض الأشخاص وهم المدخنون، والذين يشربون الكحول، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني.